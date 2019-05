Descubren desde Chile un planeta que "no debería existir"

Científicos descubrieron un planeta, al que han calificado de "prohibido", que no debería estar ahí. El objeto se encuentra a 920 años luz de la Tierra, tiene una masa 20 veces mayor y una temperatura aproximada de 1.300 grados centígrados.

El planeta extrasolar fue hallado con el instrumento denominado Next Generation Transit Survey telescope, del observatorio Paranal de la ESO, en la zona conocida como Desierto Neptuniano.

Es "un lugar donde un planeta como éste no debiera existir", según explica James Jenkins, académico de la U. de Chile, quien formó parte del equipo que publicó el hallazgo en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

La detección fue realizada en el observatorio Paranal de la ESO. El planeta NGTS-4b tiene una masa similar a Neptuno, pero orbita su estrella con un período de 1,3 días. Dichas regiones cercanas a su estrella están desprovista de planetas de este tipo.

"El desierto neptuniano es aquella zona cercana a una estrella donde existen varios planetas pequeños y gigantes, pero donde los tipo Neptuno simplemente no existen, este hallazgo espero que sea el comienzo de una nueva búsqueda. A mí me parece fascinante", agregó el investigador.

Un planeta tipo Neptuno, es un objeto compuesto por una gran masa de gas que debería evaporarse por la radiación emitida por su estrella, con temperaturas cercanas a los mil grados celsius, lo que no ha sucedido.

NGTS-4b es muy denso, mucho más que Neptuno, siendo más parecido a la densidad de Marte, por lo que no es un gran gigante de gas, sino más bien un gran mundo de roca con una atmósfera lleno de elementos volátiles.