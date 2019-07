La Región de Coquimbo realiza los últimos preparativos para recibir el eclipse

En la Región de Coquimbo continúan los preparativos para garantizar que las actividades en torno al eclipse se desarrollen sin inconvenientes ante la llegada de miles de turistas a la zona.

En el marco de estas acciones, el seremi de Energía de la Región, Álvaro Herrera, indicó que se están posicionando generadores eléctricos en el Valle del Elqui.

"Constatamos en terreno la instalación de grupos electrógenos de gran tamaño en la cabecera del Valle desde Pisco Elqui, Paihuano y en Vicuña", sostuvo Herrera.

Cabe señalar que para el martes 2 de julio llegarán nueve vuelos al aeropuerto de la Región de Coquimbo, ubicado a la entrada del Valle de Elqui, lo que se traducirá en alrededor de cuatro mil turistas más.

Planes de contingencia

Las autoridades además preparan planes de contingencia para poder disminuir la congestión vehicular en las rutas que van hacia Vicuña y Elqui.

"En la retirada (de los turistas) puede ser más caótico en el sentido de la ruta CH41 que es de retorno desde Vicuña hacia La Serena y Coquimbo. Trataremos de ir desplazando a estos vehículos hacia otras rutas para dar movilidad. Será algo lento, pero pedimos paciencia", señaló el coronel de Carabineros, Ramón Alvarado.

Hay grandes posibilidades de que el cielo esté despejado el martes

La Intendenta de la Región de Coquimbo, Lucia Pinto, afirmó que 80 mil personas han llegado hasta la cuarta región y que hay grandes posibilidades de que el cielo esté despejado.

"Han entrado a la región, desde el viernes alrededor de 80 mil personas, todos estos ingresos han sido, por supuesto, a través de aires y tierra, de manera ordenada y de manera planificada", detalló.

Además, "Tenemos un 80 por ciento de probabilidades de que tanto la costa, los valles y la precordillera tengan un cielo despejado para poder apreciar este eclipse", aseguró Pinto.

En tanto, alrededor de mil personas verán el eclipse en el océano a través de botes, barcos particulares, pesqueros, y tours que se ofrecerán en el puerto.

Desde copiapó, las autoridades piden que las personas no realicen camping debido a que las temperaturas del lugar no son propicias, y que las personas que accedan en vehículos lo hagan por caminos autorizados para no dañar el desierto florido.