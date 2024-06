A minutos del despegue y con astronautas a bordo: Postergan misión espacial de Boeing

El lanzamiento de la primera misión espacial tripulada de Boeing se suspendió -el sábado- cuando faltaban menos de cuatro minutos para el despegue previsto desde Florida (EE.UU.) rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), con dos astronautas de la NASA a bordo.

La nave Starliner de la firma privada tenía previsto alzar vuelo a las 12:25 de la tarde (misma hora Chile), desde una plataforma de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral y con los astronautas de la NASA Barry Wilmore y Sunita Williams en su interior.

No obstante, tal como informó la NASA durante la transmisión del lanzamiento, un sistema informático, llamado secuenciador de lanzamiento terrestre, halló anomalías -aún por descifrar- cuando la cuenta regresiva se hallaba en tres minutos y 50 segundos y ejecutó de forma automática la cancelación.

Inmediatamente después de cancelarse el lanzamiento, los equipos procedieron al apagado de todos los sistemas y a extraer a los astronautas de la NASA Barry 'Butch' Wilmore y Sunita 'Suni' Williams.

Update: Teams have scrubbed today’s launch attempt for @BoeingSpace ’s #Starliner Crew Flight Test due to an automatic hold of the ground launch sequencer. Tune in for updates: https://t.co/rVDAb6CRVD

Esta suspensión vuelve a poner en la mira a la firma privada, que acumula una serie de retrasos y suspensiones para su primera misión espacial tripulada, cuyo éxito le servirá para obtener las certificaciones necesarias de la NASA con miras a operar como un segundo proveedor de transporte de carga y tripulación a la EEI.

El 22 de mayo, la NASA y Boeing suspendieron nuevamente la misión tras detectarse una pequeña fuga de helio en el módulo de servicio de la nave. Aquella ocasión fue el quinto aplazamiento que sufre la misión.

La NASA y la firma privada habían decidido proceder con el lanzamiento programado para este sábado a pesar de "una fuga realmente pequeña" de helio hallada en la Starliner, como dijo el viernes el gerente del Programa de Tripulación Comercial de la agencia espacial estadounidense, Steve Stich.

Aquella fuga fue descubierta después de la anterior suspensión ejecutada en la misma plataforma de lanzamiento, ocurrida el pasado 6 de mayo.

Ese día, la Starliner se aprestaba a elevarse rumbo a la EEI, con Wilmore y Williams a bordo, desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, pero unas dos horas antes del lanzamiento, la operación se suspendió tras descubrirse una anomalía en un tanque de oxígeno líquido del Atlas V, de la compañía United Launch Alliance (ULA).

La compañía retiró el cohete y la nave de la plataforma para cambiar una válvula del tanque de oxígeno del cohete, lo que motivó un aplazamiento del envío de la misión, el cual se retrasó de nuevo cuando los técnicos descubrieron la citada fuga de helio en el módulo de servicio de la Starliner.

Según informó la NASA, el origen de esta fuga radica en un sello defectuoso en una de las 28 bridas de la nave. Durante esas revisiones se halló también una "vulnerabilidad de diseño" en el sistema de propulsión de la nave espacial que, en circunstancias excepcionales, impediría que la nave saliera de órbita.

Boeing y SpaceX han suscrito millonarios contratos con la NASA para transportar tripulantes y carga a la EEI y hasta la fecha solo la segunda ha podido cumplir con el objetivo.

Luego de la suspensión, la NASA y Boeing tienen la vista en el próximo miércoles como posible fecha de lanzamiento de la misión espacial tripulada.

La agencia espacial estadounidense y la firma privada señalaron en un comunicado conjunto que, de esta forma, los equipos tendrán mas tiempo para evaluar el problema técnico registrado en la plataforma de lanzamiento que dio paso a la suspensión del sábado, cuando la cuenta regresiva estaba a menos de cuatro minutos del despegue.

.@NASA, @BoeingSpace, and @ulalaunch are forgoing a Crew Flight Test launch attempt on June 2 to give the team additional time to assess a ground support equipment issue.



ULA will assess the ground support equipment overnight, and NASA will provide an update June 2 on next steps… pic.twitter.com/BlBddwk63o