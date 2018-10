Asteroide "calavera" se acercará a la Tierra después de Halloween

Un asteroide con una extraña forma de "calavera" se acercará a la Tierra por primera vez en tres años, el próximo 11 de noviembre, según los cálculos de la NASA.

El asteroide ya se acercó al planeta en 2015, precisamente un 31 de octubre coincidiendo con la fiesta de Halloween.

En esa oportunidad el asteroide de nombre TB145 pasó a 486.000 kilómetros de la Tierra (la Luna orbita a una distancia promedio de 384.000 kilómetros). Sin embargo, esta vez no estará tan cerca pues pasará a 39,9 millones de kilómetros, dificultando que sea observado a simple vista.

El cuerpo celeste que recuerda a un "cráneo humano" pasaría nuevamente cerca de la Tierra en 2082 y no hay probabilidad de que colisione con el planeta, según las trayectorias previstas por los científicos.

Dead comet that will safely zip by Earth on Oct 31 looks eerie like a skull: https://t.co/8bq4UBrFO9 #HappyHalloween pic.twitter.com/gICZTSLcZr