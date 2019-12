Despegó la histórica misión Cheops con el fin de estudiar los exoplanetas

La misión europea Cheops para el estudio de los exoplanetas despegó en un lanzador Soyuz-Fregat desde el Puerto Espacial de Kurú, en la Guayana Francesa.

El cohete Soyuz comenzó su viaje a las 05:54 hora local (misma hora chilena) en un segundo intento, después de que ayer se cancelara la operación por un fallo en uno de sus componentes.

En el Soyuz van tres misiones; además de Cheops, con una fuerte participación española, el cohete pondrá en órbita el primer satélite de la constelación Cosmo-SkyMed (segunda generación) de la agencia italiana del espacio y tres CubeSats europeos, pequeños satélites.

