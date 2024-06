Este miércoles, nuevo intento de lanzar la primera misión espacial tripulada de Boeing

Este miércoles se intentará, una vez más, lanzar la primera misión espacial tripulada de la empresa Boeing; tras su más reciente cancelación, registrada el sábado a menos de cuatro minutos del despegue.

La nave Starliner de la firma privada, con los astronautas de la NASA Barry 'Butch' Wilmore y Sunita 'Suni' Williams a bordo, tiene previsto despegar a las 10:52 hora local (misma hora chilena) desde una plataforma de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, ubicada en Florida, Estados Unidos.

We're hours away from launching a new spacecraft for the first time! Liftoff of #Starliner Crew Flight Test is targeted for 10:52am ET (1452 UTC). Watch on our free streaming service, NASA+: https://t.co/YzJmy7ogil pic.twitter.com/yehBCVfWT7