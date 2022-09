Misión DART: La NASA colisionó un asteroide para intentar desviarlo

La NASA y el Laboratorio Johns Hopkins concretaron este lunes una histórica misión de prueba al estrellar la sonda "DART" contra un asteroide para intentar desviar su curso, algo que la humanidad sólo ha presenciado a través de películas como Armageddon e Impacto Profundo.

La nave no tripulada DART ("dardo", en inglés) tiene el tamaño de un refrigerador y su construcción costó más de 330 millones de dólares.

Se lanzó a una velocidad de 6,4 kilómetros por segundo contra el asteroide "Dimorphos", de apenas 160 metros de diámetro y que orbita a otro llamado "Didymos", con el que forma un sistema binario a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra.

Su impacto tuvo lugar a las 19:14 horas de la costa Este de Estados Unidos, es decir, a las 20:14 de Chile, tal como estaba previsto por los científicos.

DEFENSA PLANETARIA FRENTE A AMENAZAS FUTURAS

El astrofísico español Josep Maria Trigo-Rodríguez, que forma parte del equipo científico, explicó a la agencia EFE que la misión de redireccionamiento "es un experimento a escala de un asteroide real".

"Busca enseñarnos a desviar asteroides con un método relativamente sencillo y aplicable a asteroides de dimensiones que pensamos que podrían suponer un peligro a relativamente corto plazo", dijo el experto.

De esta forma, se pretende probar "de manera pionera el método del impactador cinético sin carga explosiva; es decir, usar una sonda al estilo kamikaze para lanzarla contra un asteroide y tratar de cambiar ligeramente su órbita", indicó.

Ésta es la primera vez en la historia de la humanidad que se intenta cambiar la trayectoria de un cuerpo celeste, en un intento de proteger a la Tierra de meteoritos similares al que hace 66 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios.

AHORA, A ESPERAR

Aunque el impacto pudo verse con toda claridad en una transmisión en directo a todo el mundo, los científicos tendrán que esperar días o incluso semanas para determinar si la nave logró alterar ligeramente la trayectoria de "Dimorphos", como era su objetivo último.

Este sistema de asteroide doble fue seleccionado por la NASA porque no supone ninguna amenaza para la Tierra. Los científicos creen que el impacto puede haber provocado un cráter y lanzado pequeños fragmentos rocosos al espacio.

Un pequeño satélite desarrollado por la Agencia Espacial Italiana siguió a cierta distancia la operación para tomar imágenes del impacto y enviárselas a los científicos, para que las evalúen en las próximas horas o días.

PARECIDO, PERO NO IGUAL A "ARMAGEDDON"

Antes del impacto, el administrador de la NASA, Bill Nelson, explicó en Twitter el objetivo de la prueba y la comparó con la película de ciencia ficción "Armageddon", donde el personaje encarnado por Bruce Willis forma parte de una misión para destruir un asteroide que se acerca peligrosamente a la Tierra.

Tonight @NASA will crash an uncrewed spacecraft into an asteroid. On purpose.



Yes, you read that correctly. And no, this is not a movie plot.



The #DARTmission is the world’s first mission to test technology for defending Earth against potential asteroid or comet hazards! pic.twitter.com/XCBtdsgVV0