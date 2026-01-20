Científicos chinos alertan que medir hielo en la Luna podría hacer que el agua "desaparezca"

Científicos chinos advirtieron que la medición directa de hielo de agua en el polo sur de la Luna plantea dificultades técnicas significativas, ya que el simple contacto con el suelo helado podría provocar la pérdida de parte del agua y alterar los resultados científicos de la misión Chang'e-7, prevista para este año.

Según un estudio publicado en la revista Chinese Journal of Space Science, el agua lunar no se comporta como en la Tierra: se encuentra atrapada en el regolito congelado, no expuesta al aire y retenida únicamente por las bajas temperaturas y el vacío casi total del entorno lunar.

En esas condiciones, incluso un leve calentamiento provocado por el rozamiento o el contacto mecánico durante el muestreo puede hacer que el hielo pase directamente a vapor y se pierda.

Los investigadores, pertenecientes al Instituto de Tecnología de Harbin y la Academia China de Ciencias, señalan que estas pérdidas involuntarias podrían afectar de forma sustancial a las mediciones.

De no corregirse, advierten, los datos obtenidos por la misión podrían desviarse "en un orden de magnitud", lo que comprometería la fiabilidad de las conclusiones científicas.

La Chang'e-7 tiene previsto alunizar cerca del borde del cráter Shackleton, en el polo sur lunar, una región permanentemente en sombra donde estudios previos por teledetección sugieren la posible presencia de hielo.

La misión desplegará un vehículo explorador equipado con un sistema de micro-muestreo diseñado para recolectar pequeñas cantidades de suelo sin perforaciones agresivas.

El sistema utiliza una placa fina situada en el extremo de un brazo robótico que presiona suavemente el terreno mientras gira para desprender material superficial o poco profundo.

Cada muestra, de un peso aproximado al de un grano de sal, se sella y se transfiere a una cámara interna, donde se calienta de forma controlada para medir el vapor liberado y estimar el contenido de agua.

Ensayos realizados en laboratorio con regolito artificial y hielo añadido bajo condiciones de vacío y temperaturas similares a las del polo sur lunar confirmaron que el dispositivo puede recolectar muestras de forma precisa, aunque también pusieron de relieve que la pérdida de agua puede producirse en varias fases del proceso.

Para corregirlo, el equipo desarrolló un método de calibración basado en datos de sensores registrados durante el muestreo.

La búsqueda de hielo es una prioridad de la Chang'e-7, en un contexto en el que la presencia de agua en el polo sur lunar se considera clave para futuras misiones de larga duración y para evaluar la viabilidad de su aprovechamiento como recurso.

Pekín ha reforzado en los últimos años su programa espacial con ambiciosas misiones, como el alunizaje de la sonda Chang'e-4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la Tianwen-1, y prevé construir junto a otros países una base científica en el polo sur lunar.