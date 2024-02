El módulo Odiseo concluyó con éxito su misión lunar

El módulo Odiseo, al que le quedan unas seis horas de vida autónoma en su sexto día de misión en la superficie lunar, va a ser desconectado en breve con el objetivo de intentar "despertarlo" en las siguientes dos o tres semanas, informó este miércoles en una rueda de prensa Intuitive Machines, la compañía privada fabricante de la nave.

"Vamos a poner a 'Odie' a dormir y esperamos despertarlo en unas dos o tres semanas para diversas pruebas", dio a conocer en la conferencia el cofundador de Intuitive Machines, Steve Altemus, quien calificó de "éxito salvaje" la "misión pionera" del módulo Odiseo, pese al percance ocurrido en su alunizaje el pasado jueves.

Altemus, científicos de su compañía y de la NASA expresaron hoy en rueda de prensa desde el Centro Espacial Johnson, en Houston, su emoción por los logros alcanzados en esta misión con la primera nave espacial estadounidense en posarse sobre la superficie lunar en más de 50 años, desde el Apolo 17 en 1972.

Se trata también de la primera misión privada en aterrizar con éxito en nuestro satélite natural.

Altemus destacó la gigantesca cantidad de data, fotografías e información que ha estado transmitiendo Odiseo. "Es simplemente un testimonio increíble de la robustez de la nave espacial, y estamos muy contentos", dijo.

Indicó que, en algún momento, la "generación de energía solar no permitirá seguir enviando telemetría" desde el módulo, que se encuentra a 80 grados al sur del Polo Sur lunar, pero "pondremos a dormir a 'Odie'" para intentar "resucitarlo" más adelante, cuando el sol ilumine su panel solar de nuevo.

"Esto es algo que no se ha hecho nunca antes y ellos (la NASA) creyeron en nosotros", por lo que estamos "muy orgullosos, particularmente de nuestro sistema de propulsión criogénico", la primera vez que se realiza, y del encendido en el espacio profundo de oxígeno metilo, también por primera vez, señaló, por su parte, Tim Crain, jefe de tecnología de Intuitive Machines.

Joel Kearns, administrador asociado adjunto de exploración en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, resaltó que esta es la primera vez en el siglo XXI que una compañía privada de Estados Unidos "ha desembarcado equipo y data de ingeniería y ciencia en la superficie lunar" y "estamos obteniendo información muy valiosa".

"Si alguien se pregunta si la NASA considera que esta misión fue un éxito, mi respuesta es sí", esta misión es "pionera" y puede interpretarse como "un test de vuelo, un primer paso para volver a la Luna", afirmó Kearns.

This image illustrates Odysseus' landing strut performing its primary task, absorbing first contact with the lunar surface to preserve mission integrity. Meanwhile, the lander's liquid methane and liquid oxygen engine is still throttling, which provided stability. The Company… pic.twitter.com/mket4T59SH