Histórico: El Perseverance de la NASA llega a Marte

El largo y solitario viaje en el espacio que el Perseverance inició siete meses atrás llegó exitosamente a destino, pues la nave de la NASA atravesó este jueves la delgada atmósfera de Marte y tocó tierra en el cráter Jezero.

El vehículo de seis ruedas descendió en el Planeta Rojo tras superar lo que los científicos de la agencia espacial NASA llaman "siete minutos de peligro", tiempo en el que el Perseverance hizo su entrada, descenso y aterrizaje en suelo marciano.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9 — NASA (@NASA) February 18, 2021

El Perseverance ingresó a la atmósfera de Marte a una velocidad de más de 19.000 km/h y en esos 7 minutos el "rover" se separó de la nave que lo transportó y desplegó un "paracaídas supersónico".

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

"Hola, mundo. Esta es mi primera vista en lo que será mi hogar para siempre", tuiteó la agencia espacial al revelar la primera fotografía desde Marte del Perseverance.

Perseverance le hizo honor a su nombre y cumplió con un trayecto de más de 468 millones de kilómetros, desde que el 30 de julio del año pasado despegó del Centro Espacial Kennedy de Florida.

LA MISIÓN DE ALLANAR EL CAMINO PARA LA EXPORACIÓN HUMANA

Este rover, de 6 ruedas, cerca 3 metros de largo y de 1.025 kilogramos, buscará en Marte señales de vida microbiana pasada y recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra.

La sonda aterizó en un área "peligrosa": el cráter Jezero, que se cree fue el lecho de un lago y por tanto sería rico en microorganismos fósiles.

Carga dos micrófonos, que por primera vez captarán el sonido de Marte, y un esquelético helicóptero de cuatro patas y menos de 2 kilogramos conocido como Ingenuity Mars, que intentará llevar a cabo el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta.

El Perseverance caracterizará la geología y el clima de Marte, y para ello transporta taladros que perforarán las piedras para extraer en unos tubos del tamaño de unos cigarros una treintena de muestras, de las que espera poder llevar varias de vuelta a la Tierra.

Asimismo, allanará el camino para la futura exploración humana más allá de la Luna

Se trata del quinto "rover" de la NASA en suelo marciano tras Pathfinder (1996), Spirit y Opportunity (2004) y Curiosity (2012), este último todavía en Marte aunque no se encontrará con el Perseverance.