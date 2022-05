Investigadores descubrieron cómo se levanta el polvo de la superficie de Marte

Un equipo internacional en el que participa la universidad española UPV/EHU avanzó en el conocimiento de la atmósfera marciana, descubriendo cómo se levanta el polvo en su superficie, una investigación plasmada en el artículo que es portada del último número de Science Advances.

En febrero de 2021 llegó a Marte la misión Mars 2020 de la NASA y sobre la superficie del cráter Jezero comenzó a operar el vehículo autónomo Perseverance, un laboratorio móvil, y uno de sus instrumentos es la estación meteorológica MEDA, desarrollada en el Centro de Astrobiología-INTA en Madrid con la colaboración del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco.

El análisis de los datos que va proporcionando MEDA está permitiendo profundizar en uno de los aspectos de la atmósfera del planeta rojo: el polvo que se levanta de la superficie, y se publicó en un artículo entre cuyos firmantes se encuentran los profesores de la UPV/EHU Ricardo Hueso, Agustín Sánchez Lavega y Teresa del Río-Gaztelurrutia y el estudiante de doctorado Asier Munguira.

"Podemos decir que ahora empezamos a comprender las condiciones necesarias para levantar el polvo de la superficie de Marte, y este es un elemento clave, porque el ciclo de polvo del planeta rojo nos ayudará a entender mejor la meteorología global de Marte", explica Ricardo Hueso, segundo autor del artículo.

Al ser la atmósfera marciana mucho más fina que la terrestre (unas 150 veces menos densa), el polvo en suspensión determina muchas de sus propiedades térmicas y cómo se calienta y se enfría.

Helping to explain the mystery of Mars’ ever-present dust haze, an analysis of data from the Perseverance rover suggests wind gusts and dust devils both contribute to the planet’s dusty conditions.



Learn more in this week’s issue of Science Advances: https://t.co/decXqi5lyo pic.twitter.com/VSp6YGg9Gx