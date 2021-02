Perseverance envió su primera foto a color de la superficie de Marte

El vehículo robótico Perseverance, que amartizó ayer jueves en el cráter Jezero de Marte, tomó "la primera fotografía en color" de la superficie del planeta rojo divulgada este viernes por la agencia espacial estadounidense NASA.

La imagen de alta resolución fue tomada momentos antes del peligroso amartizaje de Perseverance, un robot que pasará al menos dos años en el cráter Jezero, examinando la geología del planeta, recogiendo muestras y buscando signos de vida antigua.

La fotografía muestra la superficie del planeta rojo con unos tonos muy suaves amarillos en los que se ve la sombra de una parte del "rover" y el horizonte.

"Esta toma de una cámara en mi 'jetpack' me captura en el aire, justo antes de que mis ruedas aterrizaran", dice Perseverance en su cuenta de Twitter.

"El momento con el que mi equipo soñó durante años, ahora es una realidad", agrega.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG