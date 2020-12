Cápsula de sonda japonesa que recogió muestras de un asteroide volvió a la Tierra

La cápsula de una sonda japonesa que comenzó su misión hace seis años para recoger muestras de un remoto asteroide aterrizó en el sur de Australia este domingo, según confirmó la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

Poco después de llegar a la Tierra, JAXA dio cuenta de que la cápsula había sido hallada por un helicóptero que se desplazó hacia la zona desde donde recibió la señal de la radiobaliza.

"¡Hemos encontrado la cápsula!", tuiteó JAXA después de que se confirmara que el helicóptero que despegó desde la localidad australiana de Woomera había hallado el artefacto.

La cápsula se había desprendido el sábado de la sonda Hayabusa2 y después de entrar a la atmósfera cayó a Australia asistida por un paracaídas que se abrió a unos 10 kilómetros de altura sobre la zona de aterrizaje, en una región desértica del sur de Australia.

"¡Hermoso! Estamos impresionados por la entrada en la atmósfera", dijo en declaraciones a la cadena pública nipona NHK el director del proyecto de JAXA, Yuichi Tsuda.

Morning sun. We practiced a lot for today and I am glad it ended safely. The work as a DFS team is over, but the capsule is not collected until it is brought home to Japan! Thank you, everyone (Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ2#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/rmDJLXG7NO