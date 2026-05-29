La empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos, sufrió la explosión de uno de sus cohetes New Glenn durante una prueba de encendido estático (hot fire test) en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.).

Según informó EFE, el incidente ocurrió la noche del jueves durante una maniobra previa a futuros lanzamientos orbitales.

Tras el estallido, la compañía confirmó que se registró una "anomalía", aunque aseguró de forma oficial que todo el personal fue evacuado a tiempo y no se reportaron heridos.

Este hecho representa un nuevo revés para la firma en su competencia directa con SpaceX, la empresa de Elon Musk cuyos vehículos Falcon y Starship lideran actualmente las misiones comerciales y gubernamentales en Estados Unidos y en el mercado de lanzamientos pesados.

El cohete siniestrado estaba previsto para participar en próximas misiones de despliegue de satélites, incluidos los aparatos de la red de internet espacial de Amazon, proyecto con el que Bezos busca competir contra Starlink, la red satelital de SpaceX.

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