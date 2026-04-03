Astronautas de la misión Artemis II compartieron impresionantes imágenes de la Tierra
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La Nasa compartió este sábado impresionantes fotografías de la Tierra tomadas desde la ventana de la nave espacial Orión por los astronautas que forman parte de la misión espacial Artemis II, que busca llegar a la órbita lunar.
En las fotografías, tomadas por el astronauta Reid Wiseman, se logran apreciar dos auroras boreales (arriba a la derecha y abajo a la izquierda) y la luz zodiacal (abajo en la derecha) durante el eclipse solar de la Tierra.
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