NASA intentará un nuevo despegue de la misión Artemis I este sábado

La NASA intentará de nuevo lanzar al espacio la misión no tripulada Artemis I, con destino a la Luna, el próximo sábado desde Cabo Cañaveral, luego de suspender este lunes el despegue por un problema técnico, informaron este martes los responsables del programa.

"Los equipos revisaron los datos del intento de lanzamiento del lunes de la misión Artemis I y están avanzando con un segundo intento de lanzamiento el sábado 3 de septiembre", anunció este martes la NASA.

La "ventana" del nuevo lanzamiento se abre ese día a partir de las 14:17 hora local (mismo horario en Chile), según anunciaron los encargados del programa espacial.

En una teleconferencia, Mike Sarafin, director de la Artemis I, confirmó que, luego de estudiar detenidamente lo sucedido, se determinó que la falla principal tuvo que ver con la temperatura adecuada que debe tener el motor al momento del despegue, después de la carga de hidrógeno líquido.

De esta manera, uno de los cuatro motores RS-25 del potente cohete SLS diseñado para esta misión no pudo alcanzar el rango de temperatura adecuado que se requiere para que el motor arranque en el despegue.

El lunes, los técnicos trataron sin éxito una serie de correctivos hasta que finalmente se vieron obligados a suspender el lanzamiento: "Acordamos lo que se llamó la opción uno, que consistía en cambiar operativamente el procedimiento de carga y comenzar a enfriar antes nuestro motor", detalló Sarafin.

We're now targeting Saturday, Sept. 3 for the launch of the #Artemis I flight test around the Moon. The two-hour launch window opens at 2:17 p.m. ET (18:17 UTC). pic.twitter.com/MxwdcKHGdd