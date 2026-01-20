Síguenos:
Tópicos: Sociedad | Astronomía

Tormenta solar impacta este martes a la Tierra

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El fenómeno alcanzó el nivel severo durante la madrugada, pero una agencia de EE.UU. ya redujo esa condición a "moderada".

Las tormentas geomagnéticas pueden afectar a los sistemas GPS y satélites, a señales de radio de alta frecuencia, e incluso causar grandes apagones.

 Pixabay (archivo)

Además de provocar eventuales anomalías, este fenómeno permite ver auroras boreales en latitudes poco habituales.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió este martes una alerta por una tormenta solar originada por una llamarada del Sol que podría provocar anomalías en los sistemas GPS y en otras tecnologías terrestres.

El organismo, con sede en Miami, avisó en un comunicado que la tormenta solar alcanzó a las 3:23 hora local (5:23 en Chile) el nivel "G4" (severa), que supone el segundo mayor nivel de alerta establecido por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, desde el "G1" (menor) hasta el "G5" (extrema).

No obstante, redujo la alerta a "moderada" en su último boletín, publicado a las 10:30 hora local (12:30 en Chile).

Una tormenta solar ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra. Su frecuencia depende del ciclo solar, que atravesó recientemente su peak de actividad. La NOAA emitió alertas por tormentas similares en noviembre y en diciembre.

Las tormentas geomagnéticas implican una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el Sol, y pueden afectar, al tratarse de material electromagnético, principalmente a tecnologías e infraestructuras básicas, desde sistemas GPS a la generación de interferencias y cortes en sistemas de radio de alta frecuencia o en los empleados para la aviación.

Aunque no tienen un efecto aparente en la salud humana, también pueden afectar al funcionamiento de los satélites que orbitan alrededor del planeta y, en casos extremos, dañar transformadores de las redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala.

Sin embargo, también permiten ver auroras boreales en latitudes poco habituales, más lejanas de los polos. En este caso, las mayores probabilidades para poder observar las auroras boreales están principalmente al sur de Canadá y al norte de Estados Unidos.

