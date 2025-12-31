Año Nuevo 2026: Los desvíos de tránsito en Santiago por el show en la Torre Entel

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los miles de asistentes que llegarán al centro de Santiago para el show de fuegos artificiales de la Torre Entel, las autoridades implementarán un riguroso plan de tránsito.

El comandante Néstor Vega, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, informó que los cortes comenzarán de manera gradual este mediodía: "A contar de las 12 del día vamos a tener los cortes del eje Alameda entre Mac-Iver y Manuel Rodríguez, porque se tiene que empezar a montar el resto de la infraestructura que se va a utilizar para la fiesta frente al Palacio de La Moneda", explicó el oficial.

A medida que avance la jornada, las restricciones se volverán más estrictas. La autoridad confirmó que la estación de Metro Moneda cerrará sus puertas a las 15:00 horas para evitar aglomeraciones peligrosas en los accesos directos al evento.

En cuanto al tránsito vehicular, "de las 18:00 horas en adelante vamos a tener el corte completo de la Alameda, desde Plaza Baquedano hasta Exposición en Estación Central, por lo cual es un tramo bastante grande que la gente tiene que considerar", señaló Vega.

Para quienes deban desplazarse por el sector, se han dispuesto desvíos específicos según el tipo de vehículo. Los automovilistas particulares que viajen de poniente a oriente deberán desviar por calle Toro Mazote, mientras que la locomoción colectiva lo hará por Exposición. En sentido contrario (oriente a poniente), los buses serán redirigidos por Eliodoro Yáñez hacia el norte, mientras que los vehículos particulares deberán optar por el puente Pío Nono o las vías aledañas a la ribera del río Mapocho.

"Tratamos de 'estirar el chicle', en buen chileno, hasta el máximo posible para que la gente se pueda desplazar, pero a las 6 de la tarde el corte ya es total", dijo el comandante.

Para el momento de regresar a casa, Metro extenderá su horario hasta las 01:30 horas y habilitará dos estaciones de ingreso: Los Héroes y Universidad de Chile; habrá siete de salida en Línea 1: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos; y cuatro en Línea 3: Plaza Quilicura, Los Libertadores, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Finalmente, el oficial hizo un llamado a la comprensión de los conductores, recordando que estas medidas buscan proteger la integridad de los peatones en una noche de alta afluencia. "Estamos tratando de sacar el máximo de los vehículos de Santiago Centro, porque la interacción entre peatón y vehículo sabemos que es siempre en desmedro del peatón", afirmó Vega.

Carabineros mantendrá una vigilancia activa con patrullas motorizadas durante toda la tarde para asegurar que los flujos de tráfico remanentes circulen de forma correcta antes de la medianoche.