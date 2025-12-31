Todo se encuentra dispuesto en la Región de Valparaíso para el tradicional evento "Año Nuevo en el Mar", que este año contará con 16 puntos de lanzamiento distribuidos entre el puerto y la Ciudad Jardín.

El espectáculo, que iniciará tres minutos después de la medianoche y tendrá una duración de 18 minutos, contempla el disparo de 28.000 proyectiles desde balsas ya instaladas en el océano, abarcando desde el sector de Las Torpederas hasta Reñaca.

Sin embargo, el factor meteorológico podría complicar la visibilidad de la pirotecnia en la zona costera. Según el pronóstico del meteorólogo Gonzalo Espinosa, se espera que hacia la medianoche aumente la nubosidad, lo que generaría condiciones de baja visibilidad que impedirían apreciar los 16 puntos de lanzamiento de manera simultánea.

En paralelo, Carabineros anunció un importante cierre de tránsito que comenzará a las 21:00 horas en el plan de Valparaíso, afectando un cuadrante que comprende desde el sector de la Aduana hasta Avenida Francia.

Todos los detalles en el informe de la corresponsal Belén Velásquez.

