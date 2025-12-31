Síguenos:
Año Nuevo caluroso: Pronostican 26 grados para la medianoche

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió este miércoles que se pronostica un Año Nuevo caluroso, con los termómetros llegando a los 26 grados durante la medianoche.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el meteorólogo Andrés Moncada, detalló que "a las 10 de la noche deberíamos mantenernos todavía en torno a los 28, 29 grados. Así es que va a ser una noche bien calurosa. A la medianoche, probablemente tengamos en torno a los 26, 25 grados".

