Año Nuevo en la Torre Entel: Organización promete un "show de estándar mundial"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (archivo)
Tras siete años de ausencia, la emblemática celebración de Año Nuevo regresará a la Torre Entel para recibir el 2026 con un espectáculo que promete combinar tradición e innovación, proyectando convocar a cerca de 400.000 personas en el centro de Santiago para la cuenta regresiva.

La gerenta de Comunicaciones y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz, explicó en Lo Que Queda del Día que este retorno se gestó tras el éxito de la reinauguración de su pantalla 360, en mayo pasado, y la insistencia de la ciudadanía, concretando una alianza con la prestigiosa empresa francesa Group F para ofrecer un "show de estándar mundial".

"Son fuegos pirotécnicos muy amigables con el medio ambiente y, a su vez, viene sumado con un show de drones que va a ser la innovación de este año", anticipó la ejecutiva, destacando además el trabajo coordinado con la Delegación Presidencial y la Municipalidad de Santiago para que el evento "cumpla con todas las condiciones de seguridad y pueda ser una fiesta ciudadana que podamos disfrutar en familia".

