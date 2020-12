Anciano de 94 años se sentía solo en Navidad y llamó a la policía para brindar con alguien

Fiorenzo Malavolti, un hombre italiano de 94 años, estaba solo este año durante la nochebuena y decidió llamar a la policía por si lo ayudaban. Su historia se viralizó en redes sociales.

El anciano de la comuna de Vergato, en Bolonia, preguntó a los carabineros si podían enviar a alguien con quien brindar y, en unos minutos, a su casa llegaron dos uniformados.

"Estoy solo en casa. No me falta nada, solo necesito una persona con quien hacer el brindis navideño. Si tienen un carabinero disponible, ¿podría venir por 10 minutos? porque estoy solo", fue parte de su llamado, según consignó La Repubblica.

Los policías escucharon sus anécdotas, hicieron un brindis e incluso lo ayudaron a realizar videollamadas con sus familiares.

Fiorenzo Malavolti ha 94 anni ed è solo in casa a #Natale. Decide così di chiamare i @_Carabinieri_ per ricevere un po' di calore umano. Una richiesta inusuale, ma accolta con affetto. Grazie alle nostre #ForzedellOrdine, sempre in prima linea per i più deboli. pic.twitter.com/vESxW2t0YN