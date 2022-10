Chile participa en Finlandia en la cumbre de "comités del futuro"

En Finlandia se desarrolla la cumbre de "comités del futuro" -The World Summit of the Committees of the Future 2022-, que reunió a representantes de 17 parlamentos, entre ellos el chileno, para analizar y coordinar experiencias como el Congreso Futuro nacional, que tendrá su nueva versión en enero de 2023.

"La comisión chilena, a diferencia del resto, tiene carácter legislativo (...) ya abordamos temas como neuroderechos. Hoy estamos legislando para proteger el genoma humano e impedir su clonación y también la regulación de las plataformas digitales", valoró Francisco Chahuán, residente de la comisión Desafíos del Futuro del Senado.