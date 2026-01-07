Congreso Futuro: Las coordenadas de la edición 2026

Congreso Futuro 2026 afina los últimos detalles de una edición histórica que conmemora 15 años como el principal encuentro de divulgación científica y reflexión interdisciplinaria de Latinoamérica.

El evento se tendrá como sede principal el Centro Cultural CEINA y se desarollará del 12 al 17 de enero, contando con actividades presenciales en la Región Metropolitana, presencia en todas las regiones del país y transmisión abierta para Chile y el mundo.

La programación incluye la participación de más de 120 expositores y expositoras nacionales e internacionales, entre los que se destacan los premios Nobel Ardem Patapoitian (Medicina), Jack Szostak (Química) y Rattan Lal (Paz).

Para este año se incorporan espacios especializados para la discusión de debates clave, como la II Cumbre de Filosofía, que se realizará el día 13 de enero, entre las 19:00 y las 21:00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes. Se reunirá a ocho pensadores y pensadoras, quienes construirán un diálogo en torno a los impactos culturales, éticos y políticos de la inteligencia artificial, la biotecnología, la crisis de sentido, la desinformación y las transformaciones de la subjetividad.

Junto a esto estará la I Cumbre del Futuro del Trabajo, que se realizará el 16 de enero entre las 18:00 y las 20:00 horas en CEINA, y abordará cómo la inteligencia artificial, la automatización y los nuevos modelos productivos están reconfigurando el empleo, la productividad y el bienestar a escala global.

Congreso Futuro es un evento gratuito y abierto a todo público. Las entradas gratuitas y programación completa se encuentran disponibles en congresofuturo.cl.