Girardi: "La política está capturada por la inmediatez y no tiene tiempo para pensar"

El exsenador Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, destacó este lunes el importante papel del Congreso Futuro para enfrentar la "inmediatez y la polarización" en la política mundial, un panorama que, en su opinión, mantiene "capturada" la discusión e impide una reflexión profunda sobre los desafíos venideros.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el otrora parlamentario afirmó que la política ha "perdido la capacidad intelectual porque los intelectuales se fueron de la política", por lo que -advirtió- esta doctrina "no tiene tiempo para pensar, vive en un permanente presentismo y nos tiene polarizados. Las redes sociales nos polarizan".

Frente a esta realidad, aseguró que el Congreso Futuro se erige como una plataforma única que "para el tiempo, mira para adelante e invita a 120 de los principales speakers del mundo; cerca de 90 de los más importantes líderes internacionales: filósofos, que están en la frontera de los temas más avanzados".

Guido Girardi destaca el rol del Congreso Futuro como un espacio esencial que "mira hacia adelante y une a los distintos. (FOTO: ATON)

El exsenador afirmó también que es una "señal muy republicana y revolucionaria" que, en esta 15.ª edición del Congreso Futuro, participen de manera conjunta el Presidente saliente, Gabriel Boric, y el Mandatario electo, José Antonio Kast, en la inauguración.

"La ciencia no ha sido importante en ningún Gobierno"

A pesar del optimismo y la relevancia del evento, Girardi admitió un desafío persistente en el país: "la ciencia no ha sido importante en ningún Gobierno de Chile".

Esta falta de prioridad se refleja en el nivel de inversión, que alcanza solo el 0,35% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra alarmantemente baja si se compara con los países desarrollados, donde la inversión en ciencia es hasta 20 veces mayor.

Con la participación conjunta de Boric y Kast, el Congreso Futuro se consolida como un espacio vital para superar la polarización política y pensar el futuro tecnológico de Chile, pese a la baja inversión en ciencia. (FOTO: ATON)

"A nosotros nos gustaría que eso al final se entendiera que en esta era la ciencia y tecnología guía el futuro", por lo que se puede avanzar en diversas medidas que beneficien a la ciudadanía, aseguró Girardi.

Finalmente, indicó que el objetivo a futuro es que "Chile aproveche la oportunidad, está sentado arriba de una mina de oro y puede ser el país líder en energía renovable, puede ser el país líder en litio y en cobre, que son además recursos geopolíticos (...) Chile puede tener poder en el futuro".