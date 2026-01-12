Universidad de Chile oficializó la salida de Leandro Fernández

Universidad de Chile usó sus redes sociales para oficializar la salida del delantero argentino Leandro Fernández, quien deja el club luego de tres temporadas con el elenco azul.

"Fueron tres años de muchas emociones que los azules recordaremos siempre", escribió el elenco laico junto a un emoji de baile, haciendo alusión a los recordados pasos del trasandino luego de anotar un gol.

"Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos profesionales", añadió el club.

A su vez, en el sitio oficial se explicó la formalidad de la salida de Fernández, con quien "se acordó el término anticipado de su vínculo contractual con el Club, dando fin a una etapa de tres años formando parte del Primer Equipo. El delantero, que se unió al equipo a inicios de la temporada 2023, disputó 100 partidos con la U, marcando 33 goles y ganando dos títulos (Copa Chile 2024 y Supercopa 2025)".