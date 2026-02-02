Ciencia en las profundidades: expedición a la fosa de Atacama trae muestras inéditas del fondo marino

La geóloga Paola Peña, integrante de la expedición científica que explora la fosa de Atacama junto a especialistas chinos, destacó la relevancia de las muestras geológicas obtenidas desde la placa oceánica, las que permitirán profundizar el conocimiento sobre los procesos que ocurren en uno de los entornos más extremos del planeta.

"Venimos subiendo desde la placa oceánica. Estuvimos en una parte en que vimos basaltos del fondo marino y trajimos muestras, también muestras de sedimento", relató Peña tras completar una de las inmersiones del viaje científico.

La experta subrayó que se trata de material clave para avanzar en investigaciones geológicas de alto nivel en Chile.

Más allá del valor científico, la investigadora describió la experiencia como profundamente significativa. "Fue una experiencia muy bonita, tranquila, muy indescriptible, serena", comentó, dando cuenta del impacto humano y profesional que implica participar en una exploración de estas características, a casi 8.000 metros de profundidad.

Según explicó, las muestras recolectadas serán analizadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), lo que permitirá fortalecer las capacidades científicas nacionales y ampliar el entendimiento sobre la composición del fondo marino frente a las costas chilenas.

La expedición a la fosa de Atacama forma parte de un esfuerzo de cooperación científica internacional entre Chile y China, enfocado en el estudio de la geología profunda, los sedimentos marinos y la dinámica de las placas tectónicas en una de las zonas sísmicamente más activas del mundo.