Cocinar sin ropa, una cultura en desnudado crecimiento

"El arte de cocinar sin ropa". Esa es una de las tendencias -ya con tintes de cultura- que crece en Estados Unidos, como una industria turística y con balnearios que atraen a millones de nudistas cada año, destaca un artículo del The New York Times.

Historiadores apuntan que el movimiento naturista, o nudista, moderno en Occidente surgió en Europa en el siglo XVIII como una actitud saludable exponiendo el cuerpo al aire limpio y a la luz del sol; otros, en tanto, remontan sus orígenes al siglo XIX en Alemania, como una forma de vivir de un modo más sencillo y más cercano a la naturaleza, en rechazo a la industrialización.

Ahí surgieron balnearios, grupos y playas nudistas, y cuando migrantes alemanes arribaron a Estados Unidos en el siglo XX, algunos trajeron la filosofía naturista: se calcula que más de 10 millones de estadounidenses se declaran nudistas, según un estudio realizado por la empresa de servicios de mercadotecnia Ypartnership y Harrison Group en 2011, el más actual disponible, según el NYT.

Incluso existe la Asociación Estadounidense para el Esparcimiento Nudista (AANR, por su sigla en inglés): este grupo cifró que, en 2017, sólo en el estado de Florida la industria del turismo nudista en ese entonces contaba con 34 balnearios nudistas y cada año atraía a 2,2 millones de visitantes nudistas.

Erich Schuttauf, director ejecutivo de la AANR, detalló que los miembros de esa comunidad suelen ser personas mayores, con mejor preparación y más adineradas.

Balnearios nudistas y para cocinar sin ropa

En Florida hay clubes y balnearios nudistas que ofrecen un restaurante o alojamientos con cocina, para quienes gusten de hacerlo desnudos. Uno de ellos es el Lake Como, un resort ubicado en el municipio de Lutz, que provee ambas cosas: así, garantiza que los huéspedes nunca tengan que ponerse ropa para cenar, sea en su hogar en un restaurante.

Aquel es el centro vacacional nudista con más tiempo en operación de manera continua en el estado y funciona como una especie de campamento de verano y también como una residencia para jubilados.

También tiene un restaurante, el Bare Burns Café, que ofrece todos los servicios, y un bar llamado Butt Hutt: en ambos no existen códigos de vestimenta (o de no vestimenta), aparte de una regla por los nudistas, por razones de higiene: que todos los huéspedes que estén desnudos deben llevar una toalla para sentarse; y por ley gubernamental, que el personal esté vestido.

Karyn McMullen, una sobrecargo de 60 años, y su esposo Jayson McMullen (63), jubilado, residen en el balneario de Lake Como, donde pueden pasearse e incluso hacer ejercicio desnudos. Ellos, también, prefieren cocinar sin ropa en su hogar: "Es muy para que cada quien haga lo que desea. Puedes tomar lo que quieras y dejar el resto", comentó la mujer.

"La filosofía es: sin ropa cuando sea posible, con ropa cuando sea práctico", expuso al NYT.

Al otro lado del balneario viven Clark y Maryanne Rettig, otra pareja, que se preparaban para recibir invitados a cenar, obviamente desnudos.

"Yo era una persona muy tímida, nerviosa e introvertida. Yo diría que aislado. No tenía muchos amigos. En el momento en que me desnudé, eso desapareció en dos segundos. Me cambió la vida", contó Clark, de 63 años, asegurando también: "Me siento más libre y más creativo cuando cocino desnudo".

Clark trabaja como optometrista y Maryanne administra un grupo sin fines de lucro llamado Tampa Bay Free Beaches, el cual realiza lobby para que haya otras zonas de Florida disponibles para el esparcimiento de los nudistas.

Reglas y recetas

Ésta es una cultura que va en crecimiento desde hace varios años, sobre la cual la revista Bon Appétit publicó en 2014 las "Nueve reglas para cenar desnudos: la etiqueta de los balnearios nudistas"; el consejo número siete: "¡Sube la mirada, amigo!".

Incluso la propia AANR publicó en octubre pasado una guía de tres recetas -pollo con arroz horneado, carne rostizada y lasaña de pollo- que consideraba seguras para que cocinaran sus integrantes durante el otoño e invierno.

Eso sí, tanto los residentes como los invitados al balneario de Lake Como coincidieron que la mayor parte de las personas en el complejo son blancas. En este marco, es que a nivel nacional en Estados Unidos hay organizaciones como la Black Naturists Association que busca crear una comunidad para personas nudistas negras.

Con todo, algunos miembros expresan al NYT que el nudismo les ha devuelto el amor propio, por su cuerpo, les ha dado confianza y genera buena comunidad. Y cocinar sin ropa, comodidad, no sin antes tomar medidas de seguridad preventivas. Porque, según Karyn McMullen, "se trata de la libertad".