De ser maltratada en un circo a vivir en un santuario: Elefanta Ramba se muda a Brasil

Fue en 2011 cuando un grupo de activistas inició una ofensiva para rescatar a la elefanta Ramba del circo "Los Tachuelas", donde vivió en deplorable estado de salud.

Hoy se escribe un nuevo capítulo en la historia de Ramba y es que en la madrugada de este miércoles viajará rumbo a su nuevo hogar: El Santuario de Elefantes de Cuibá, en Brasil.

Ramba fue rescatada en 2012 del circo y desde entonces vivió en el Parque Safari de Rancagua, un lugar que no sería su residencia definitiva. Y es que desde que fue rescatada siempre se buscó el mejor lugar para su destino final, entre los que se evaluó Estados Unidos, pero finalmente se decantó por Brasil.

El veterinario del Parque Safari, Alonso Silva, explicó que "Ramba ha sido un animal de circo durante muchos años, por lo tanto esperamos que sea un animal que tolere perfectamente un traslado de esta envergadura. Su estado de salud acompaña también para que pueda realizar este tipo de traslado".

"No va con sedación porque cualquier animal que realice un traslado es peligroso hacerlo con sedación, incluso hasta en un perro. Ella va a ir con sus cinco sentidos bien orientada y, en caso de que ella tenga algún problema conductual se va a administrar algún tipo de fármaco que lo va a hacer la veterinaria durante el viaje", precisó.

