Una fotógrafa y enfermera de Minnesota, EE.UU. realizó un estremecedor hallazgo mientras capturaba la naturaleza cerca de su hogar: Con su cámara captó a un ciervo lleno de tumores, tapando inclusos sus ojos. "¿Alguien lo ha visto en la ciudad? ¿Qué se puede hacer para ayudarlo? Esto me rompe el corazón", escribió en redes sociales. Gracias a la viralización, las autoridades se contactaron con ella y explicaron que el animal tiene fibromatosis, una enfermedad común en su especie que no es contagiosa para los humanos ni mortal para los ciervos. "No intervendremos con el curso de la naturaleza", señalaron los protectores de la fauna, pese a reconocer que estos tumores sí hacen que el ciervo sea una presa fácil a otros peligros.

