Tradición navideña: Hinchas de Real Betis arrojaron peluches a la cancha en el Estadio La Cartuja
Como cada Navidad, los hinchas de Real Betis cumplieron su tradición y arrojaron cientos de peluches a la cancha durante el partido con Getafe en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con la finalidad de que lleguen a manos de niños más necesitados en los festejos de fin de año.
