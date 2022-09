Descubren que los burros fueron domesticados hace más de 7.000 años

Los burros domésticos han sido importantes para el ser humano durante siglos, aún hoy lo son en muchos países, sin embargo su historia genética es poco conocida y apunta a que este animal está con nosotros desde hace más 7.000 años y su domesticación fue en África.

Esta es la conclusión de un estudio que publicó este viernes la revista Science a cargo de un equipo internacional encabezado por el Centro de Antropología y Genómica de Toulouse (Francia).

El equipo realizó un exhaustivo análisis genómico de burros (Equus asinus) modernos y antiguos para rastrear los orígenes, la expansión y las prácticas de gestión que subyacen a la domesticación de este importante animal de carga a lo largo de miles de años.

Los expertos consideran que comprender la historia genética del burro, en gran parte ignorada, no solo es importante para evaluar su contribución a la historia de la Humanidad, sino que podría mejorar la gestión local del animal en el futuro.

A pesar de su importancia para las antiguas sociedades pastoriles de África, Europa y Asia, se sabe poco sobre su larga historia con el ser humano, sobre todo en lo que respecta a su origen, domesticación e impacto de la gestión humana en su genoma.

