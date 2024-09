Nueva expedición al Titanic captó su inevitable deterioro

Una nueva expedición al pecio del Titanic no solo permitió recuperar varios objetos del famoso transtlántico naufragado sino constatar el lento deterioro de la nave, que ha perdido una parte de la barandilla de la cubierta del castillo de proa recreada en la escena mas recordada del filme de1997 dirigido por James Cameron.

RMS Titanic INc., la empresa estadounidense que organizó la expedición, acaba de publicar parte de los miles de imágenes tomadas en el lugar del Atlántico norte donde el transatlántico que se presentaba como el más grande y seguro jamás construido se hundió en abril de 1912 al colisionar con un iceberg y donde unas 1.500 personas murieron.

Los robots submarinos empleados en la expedición descubrieron que una pieza de la baranda de castillo de proa del Titanic, del lado de babor y de 4,5 metros de longitud, se desprendió del casco y fue a parar al fondo del océano. En la anterior expedición, en 2010, la barandilla estaba intacta.

But some art was built to stand the test of time, like the Roman goddess Diana who sat atop the fireplace mantle in the First Class Lounge. “Diana of Versailles” is a roughly 2-foot-tall bronze statue based on the original sculpture on display at the Louvre.