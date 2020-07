Chillán: 166 niñas y niños reciben libros y material lúdico en medio de la pandemia

A cuatro meses del inicio de la pandemia del Covid-19, un total de 166 niñas y niños del sector oriente de Chillán recibieron materiales lúdicos para que puedan sobrellevar de mejor forma el impacto que en ellos tiene la emergencia sanitaria.

Se trata de menores de entre 6 y 9 años, cuyas familias concurren a diario al comedor solidario instalado por el Ejército en dependencias de la parroquia El Buen Pastor de Chillán, ubicada en el sector Los Volcanes.

La entrega fue gestionada por la Seremi de Desarrollo Social de Ñuble, requiriendo apoyo de la Subsecretaria de la Niñez y el Subsistema Chile Crece Contigo, con un stock de 80 libros de actividades, 81 libros de cuentos, 114 cuponeras y 166 set de sticker.

La seremi Doris Osses, de la cartera de Desarrollo Social, señaló que "no solo entregamos alimentos, sino también sorpresas para los niños que hoy día asisten a este comedor. Se trata de materiales simples, pero que quizás hoy no están al alcance de bolsillo de sus padres".

En tanto, el alcalde Sergio Zarzar indicó que "hay que apoyar a los niños que no van a la escuela, que no se reencuentran con sus amigos y que tienen que estar encerrados en sus casas. En ese sentido, todo lo que se está haciendo es para que los niños estén en mejores condiciones y no tengan dificultades psicológicas".

Los niños pertenecen a los sectores Santa Filomena, Nevados de Shangrila, parques habitacionales Río Viejo 1 y 2, Los Laureles del Roble, 22 de Agosto, El Roble y Oscar Bonilla.