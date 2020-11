Defensoría de la Niñez lanzó campaña que invita a "saltarse todos los torniquetes"

La Defensoría de la Niñez realizó el lanzamiento del video musical "El Llamado de la Naturaleza", en el marco de la conmemoración de los 30 años de la ratificación de Chile a la Convención de los Derechos del Niño.

La pieza musical, que es interpretada por Pablo Ilabaca (ex Chancho en Piedra) y la rapera mapuche de 15 años MC Millaray, busca "empoderar" a los niños, niñas y adolescentes a "ejercer su derecho a participar, a levantar la voz y que todos puedan escucharles", señaló la institución la descripción del video.

El proceso constituyente es uno de los elementos centrales de la letra de la canción y hace una directa alusión a la evasión masiva del 2019 y que dio inicio al estallido social: "Ya se derrumbó toda esa falsa moral, las pancartas lucen la demanda social, siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes. Así el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz".

✨ESTRENO: Jaco Sánchez & MC Millaray - El llamado de la naturaleza✨

Escucha, mira y disfruta del 1er video de nuestra campaña de derechos 2020, con 2 artistas nacionales que se la juegan por empoderar a niñ@s y adolescentes en su derecho a participarhttps://t.co/4keCI4dC8j — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) November 30, 2020

La canción, además, hace referencia a la falta de opinión de los menores de edad en temas fundamentales, como religión o condición sexual. "De pequeño no pude opinar, nos callaban hasta en la cena. Religión u orientación sexual no eran temas que uno decidiera", señala el tema.

La intervención de MC Millaray, que combina español y mapudungún, hace un recorrido por la invisibilización de la violencia infantil y hace un llamado a una infancia "libre de represión".

"No queremos ver la violencia de manera sistemática por culpa de la invisibilización y por los que la normalizan. Infancia libre y sin represión, mapuche o no. Hoy la niñez alzó la voz para decir que ya no, que ya calló. No permitiremos que silencien nuestra opinión, toma mi mano y caminemos junto a la revolución. Crearemos, estamos creando nuestra propia rebelión", explica parte de la letra.

La canción recibió diversos comentarios positivos y algunas criticas que acusan "incitación al activismo subversivo" y de "adoctrinamiento ideológico".