Directora de la COP30: "El cambio climático es una guerra"

La directora general de la próxima conferencia sobre el clima de la ONU en la ciudad brasileña de Belém, Ana Toni, afirmó que el cambio climático "es una guerra" en la que todos los días mueren personas.

De cara a la COP30 en noviembre, los países latinoamericanos asisten a una Semana del Clima en la capital panameña, donde la funcionaria brasileña conversó con la AFP.

P: ¿Qué espera de esta reunión previa a la conferencia de Belém?

R: Esta reunión habla mucho sobre la implementación, sobre cómo podemos llevar a cabo lo que hemos dicho y lo que queremos hacer. La COP30 representa el comienzo de la implementación [de las medidas contra el cambio climático], hemos discutido mucho, hemos prometido muchas cosas.

P: ¿Acude América Latina con una visión unitaria?

R: Hay algunos temas en los que estamos trabajando juntos muy de cerca, uno de ellos es la adaptación. Sabemos que América Latina es una región muy frágil y sufrirá las consecuencias del cambio climático.

El segundo tema importante en el que todos los países están interesados es la gestión de residuos y la economía circular. Y yo diría que el tercer tema es la migración urbana.

Pero, sobre todo, hay una cosa que unifica a América Latina, que es el fortalecimiento del multilateralismo.

"Somos parte de la solución"

P: ¿Cómo puede lograr la región una mejor adaptación al cambio climático?

R: América Latina ya está liderando en muchas áreas. Por ejemplo, en Brasil estamos luchando contra la deforestación junto con otros países.

Pero es cierto que necesitamos apoyo, especialmente financiero para ver si podemos ir más rápido en términos de transición energética. La financiación será un tema muy importante para nosotros en la COP30.

P: ¿Los países latinoamericanos son conscientes del cambio climático o hay contradicciones en sus políticas?

R: No me cabe duda que todos los líderes latinoamericanos son conscientes de los efectos del cambio climático (pero) sí, hay muchas contradicciones, y diría que no solo en América Latina, sino en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en China.

El cambio climático está aquí para permanecer, desafortunadamente.

Es en esta región donde tenemos abundancia de recursos naturales, bosques, energías renovables, así que somos parte de la solución, pero tenemos que conseguir una nueva economía para beneficiar a la gente y al planeta.

P: El presidente estadounidense Donald Trump no cree en el cambio climático y se va a retirar del Acuerdo de París en 2026.

R: El pueblo estadounidense no está más seguro porque su presidente haya decidido dejar el acuerdo de París. Vimos lo que pasó en Los Ángeles, ese fuego destruyó muchas casas.

Lamento mucho que el gobierno estadounidense haya decidido dejar por segunda vez el Acuerdo de París. Creo que se arrepentirán, pero déjennos trabajar con las instituciones americanas y con las personas que quieren continuar con la acción contra el cambio climático, hay muchas.

El cambio climático es una guerra en la que todos los días las personas están muriendo de calor, sequías, de inundaciones. No podemos permitir que eso suceda, tenemos que ser optimistas y trabajar duro para acelerar las acciones.

Guerras comerciales, "antiecológicas"

P: ¿La guerra comercial perjudica la lucha contra el cambio climático?

R: Las guerras, ya sean militares o comerciales, no son sólo inmorales, sino antiecológicas.

El comercio es un instrumento económico muy importante y tenemos que usarlo para ayudar a los países a mitigar o a adaptarse lo más rápido posible. Muchos de nuestros autobuses eléctricos vienen de China o de otros continentes.

Ese es el buen comercio, bajo en carbono, que necesitamos forjar y apoyar [...], así que esas guerras comerciales no nos ayudan.

P: ¿El cambio climático condiciona la disputa geopolítica de las grandes potencias?

R: El cambio climático lo cambiará todo, y creo que algunos de estos debates geopolíticos [como] la guerra comercial entre China y Estados Unidos, tienen el cambio climático como eje central.

El carbono no tiene pasaporte y no comprende nuestras diferencias geopolíticas [...]. Si alguien contamina en Uganda, China o Brasil, afectará a un estadounidense, un panameño o un británico. Por eso necesitamos unirnos.

P: ¿Cuál es el principal objetivo de la COP30?

R: Primero, reforzar el multilateralismo en la lucha contra el cambio climático. Uno de los países dejó el acuerdo de París, 197 permanecen.

El segundo, buscar soluciones y acelerar la implementación. Y el tercero, necesitamos hacer el enlace entre el cambio climático y la vida diaria de la gente.

Cuando hablamos del cambio climático, parece que es un problema del futuro, pero es algo que hacemos cada día y [...] si no eres parte de la solución, eres parte del problema.

P: ¿Y el objetivo principal de la COP30 para América Latina?

R: Creo que América Latina puede ser parte de esa solución para mostrarle al mundo que, si nos unimos, podemos lograr mucho más en la COP 30.