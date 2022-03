Gigante plataforma de hielo colapsó en la Antártica

Una enorme plataforma de hielo de más de 1.200 kilómetros cuadrados se derrumbó en el glaciar Conger, al este de la Antártica, desintegrándose en miles de icebergs a la deriva que navegan a más de 60 kilómetros por hora en dirección oeste-noroeste, según el Centro Nacional del Hielo de EE.UU. (USNIC) con datos de la NASA.

La ruptura, detectada por primera vez por la Oficina Australiana de Meteorología y confirmada posteriormente por la USNIC, coincide con los últimos datos que revelan que la extensión diaria de hielo marino en la Antártica mostró su nivel más bajo desde que hay registros para el mes de febrero, por debajo de los 2 millones de kilómetros cuadrados.

Asimismo el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y la Universiad Côte d'Azur señalaron días atrás que se había batido un nuevo récord de calor en la estación Concordia, a más de 3.200 metros de altitud en el este del continente, con un registro de -11,8ºC el 18 de marzo.

