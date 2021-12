Este acuario, conocido también como "árbol líquido", está situado en Belgrado y es el primer biorreactor urbano de Serbia. Tras su vanguardista diseño de banco de cristal verde, esconde un sistema de purificación de aire mediante microalgas que realizan la fotosíntesis y fijan el dióxido de carbono. Según datos entregados, es de 10 a 50 veces más eficiente que los árboles que conocemos y es ideal para cuando no se pueden plantar los reales. Este sistema biotecnológico no busca sustituir a los árboles naturales, pero si transformase en una alternativa para determinadas condiciones de gran contaminación, donde los árboles no pueden sobrevivir debido a la contaminación.

