Hombre pasará 15 años en la cárcel por crimen homofóbico en Renca

El Segundo Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este domingo a Luis Alejandro Muñoz Huenán a 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de un homicidio consumado el mes de febrero del 2020 en la comuna de Renca, perpetrado por la orientación sexual de la víctima.

También se condenó a 10 años y un día de cárcel a Mario Orlando Pino Garrido, en calidad de autor igualmente, pero con la consideración de que "no es menos cierto que Mario Pino no fue quien inició la agresión, no tuvo motivación homofóbica y no fue quien propinó la estocada mortal", señala el fallo judicial.

"Para el tribunal, en cambio, a Muñoz Huenán lo perjudica la agravante (...) por haber obrado motivado por la orientación sexual de la víctima", dice la sentencia, que también indica que el "ataque sumamente cobarde" inició por su parte.

De todas formas, los dos responsables terminaron con la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos, de sus derechos políticos y también de la invalidez absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.

El tribunal acreditó que, en la oportunidad, "Luis Muñoz Huenán acosó a Miguel Ángel Miranda Bustos y a su pareja Carlos Morales Riveros, increpándolos e insultándolos por considerar a ambos homosexuales".

Debido a lo anterior, Miranda Bustos, de 23 años, intentó calmar a su victimario sin éxito, ya que comenzó una pelea "entre ambos a mano limpia", antes de que Pino extrajera un cuchillo y "le propinó un corte en la cabeza a Miranda Bustos cuando le daba la espalda".

Dicha arma fue entregada a Muñoz, con la que el victimario "lo apuñaló a la altura del hemitórax izquierdo, lesionando pericardio y ápex cardiaco, dándose a la fuga del lugar ambos sujetos", detalla el escrito.