Iguales por avance del matrimonio igualitario al Senado: "Los votos están, lo que no está es la urgencia"

La directora ejecutiva Fundación Iguales, Isabel Amor, advirtió que el proyecto del matrimonio igualitario "no está asegurado", luego de que este martes fuera aprobado en la Cámara de Diputados en su segundo trámite constitucional, según explicó, por la posibilidad de que no alcancen los tiempos para ser despachado durante el actual Gobierno y Parlamento.

En la última jornada, el proyecto del matrimonio igualitario -al cual el Ejecutivo le puso suma urgencia- fue aprobado por 101 votos a favor, 30 en contra y hubo dos abstenciones, lo cual fue celebrado por las distintas organizaciones en defensa a los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

En esta línea, y en conversación con Cooperativa, la directora de la Fundación Iguales expresó estar "preocupada, expectante y muy atenta a lo que va a hacer el Senado", porque -a su juicio- esto "es algo que debería haber pasado hace un mes atrás, y ahora estamos en una situación política en que no tenemos ninguna certeza si vamos a poder sacar o no matrimonio igualitario", haciendo referencia a las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo pasado.

"Lo que me preocupa que es este Congreso, y no el del próximo año, el que tiene que cercar este proyecto, de lo contrario, nos va a tocar un Senado al que le toque recién conocer el proyecto, no solo hay gente que está en contra de manera acérrima, sino que hay personas que simplemente no saben qué es, lo que significaría empezar todo de nuevo", explicó.

Amor indicó que "tengo la impresión que el Senado cree que tenemos más tiempo del que tenemos, lo cierto que estamos ya a 24 de noviembre, la Cámara Alta está llena de proyectos", por lo que "no es sólo que salga el proyecto antes de que cambio el gobierno, el proyecto sale del Congreso antes que cambie el gobierno, pero después de eso es probable que tengamos que pasar por el Tribunal Constitucional, y después de eso, Piñera tiene que firmar el proyecto y después tiene que publicarse, son todos esos pasos que hay que estar viendo, porque finalmente esto no está asegurado".

"Creo que sí tenemos una mayoría que vota a favor del proyecto y creo que esto se ve reflejado que el proyecto entró por el Senado y ya salió, los votos están, lo que no está es la urgencia por parte del mismo Senado para poner el proyecto en discusión

Además, agregó que en el caso de que ganara José Antonio Kast la segunda vuelta "una de las cosas que él busca hacer es desmantelar todos el sistema de protección a los derechos humanos y retrasar en una serie de años todo lo que se ha avanzado" y que, de no ser promulgada esta ley por el Presidente Piñera, el nuevo mandatario "tiene el derecho a veto mientras no esté promulgado".