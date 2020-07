Mujeres de la salud protestan en bikini contra estudio que las llama "poco profesionales"

Un controvertido estudio ha generado un verdadero movimiento en redes sociales donde doctoras, enfermeras, técnicos en enfermería y múltiples profesionales de la salud han llenado Internet de selfies en bikini.

Con el hashtag #MedBikini, han protestado por contra un estudio de la revista médica Journal of Vascular Surgery, que afirma que los cirujanos que publican este tipo de imágenes son "poco profesionales". El habla del impacto del "contenido de los medios sociales disponible públicamente" y cómo podría afectar las opciones médicas de los futuros pacientes.

Muchos profesionales médicos argumentaron que el contenido estaba dirigido a mujeres y destacaba el problema del machismo en esas profesiones.

Tras esto, la revista médica tuvo que pedir disculpas públicas y dijeron que fallaron en la revisión del estudio con un "sesgo consciente e inconsciente".

Ha! Found a selfie in a bikini. To the 28 year old “researcher” who says this is unprofessional for women doctors, I’m old enough to be your grandmother. #MedBikini pic.twitter.com/84CKW9nfhz — Trisha Greenhalgh 😷 #BlackLivesMatter (@trishgreenhalgh) July 24, 2020

#MedBikini bc I’m in a hospital at 4 am, and if you don’t think 12 mi hikes, beers, and bikinis don’t make me a better doctor you’re nuts. pic.twitter.com/0M7kGpWxFv — Lauren Agoubi (@laurenagoubi) July 24, 2020

To which I respond: pic.twitter.com/mTWo254bzY — Dr. Victoria Dooley (@DrDooleyMD) July 24, 2020