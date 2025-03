ONU: Una mujer es asesinada cada 10 minutos por su pareja o un familiar

Una mujer es asesinada en el mundo cada 10 minutos a manos de su pareja o de un familiar, recordó ante la Asamblea General de la ONU el secretario general, António Guterres, en un discurso con motivo del Día Internacional de la Mujer, que este año se conmemora este viernes a nivel institucional.

Guterres resaltó, además, que a los siglos de discriminación se están sumando nuevas amenazas como son las digitales, pues los discursos que se propagan por internet con frecuencia sirven para "silenciar las voces de las mujeres, agravar los sesgos (de género) y exacerbar el acoso".

"Y la violencia 'online' escala a violencia en la vida real", alertó el secretario general, que lamentó cómo "los cuerpos de las mujeres se han convertido en campo de batalla de la política".

Pero Guterres echó mano a su naturaleza optimista, y recordó que tanto la ONU como la Unión Europea han desarrollado enfoques globales que están dando resultados concretos: sacar a 21 millones de mujeres y niñas del ciclo de la violencia de género, duplicar los casos de condenas por esos delitos o estabilizar la educación de un millón de niñas que no tendrán que abandonar la escuela.

Estos pequeños logros demuestran que si hay una estrategia ambiciosa, se consiguen resultados concretos, porque "jamás podremos aceptar un mundo donde niñas y mujeres vivan con miedo, donde su seguridad es un privilegio en lugar de un derecho innegociable".

El secretario general destacó que la ONU también ha cumplido al alcanzar la paridad en todos los niveles, aunque pasó por encima de un debate que irá creciendo en los próximos meses: la oportunidad que se le presenta al órgano de elegir, por primera vez en su historia, a una mujer como secretaria general cuando Guterres termine su mandato en diciembre de 2026.

