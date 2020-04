Miles de personas piden cerrar el popular sitio Pornhub

Uno de los sitios más populares en internet enfrenta un complejo escenario debido a una petición en línea: Miles de usuarios piden cerrar Pornhub y acusan que tiene vínculos con el tráfico sexual.

Más de 700 mil personas han firmado el llamado que hizo Laila Mickelwait en Change.org, quien asegura que en los últimos meses ha habido "muchos casos" en que se han publicado videos de violaciones, víctimas de tráfico sexual, e incluso abusos sexuales a menores de edad, sin ningún tipo de filtro, en el sitio pornográfico.

En octubre de 2019, la plataforma borró finalmente todos los contenidos asociados a "Girls Do Porn", productora acusada de tráfico sexual y de grabar sus videos explícitos bajo engaños a las protagonistas. En esa ocasión, los detractores del sitio denunciaron que Pornhub trabajó en colaboración con esa firma por varios meses, pese a saber de las acusaciones.

People have been calling on me to start a petition to shut down Pornhub and hold its executives accountable. Here it is. Please sign and share. https://t.co/llzoBsr1Jd

La petición liderada por Mickelwait busca evitar la difusión de videos grabados sin el consentimiento de quienes salen en ellos y, además, llevar a la Justicia a los ejecutivos de MindGeek, la propietaria de Pornhub.

El sitio porno tuvo en 2019 más de 42 mil millones de visitas y, en estos días de crisis sanitaria mundial, las reproducciones de sus videos solo han aumentado. Pero las críticas también van en crecimiento, al igual que denuncias por no borrar contenido ligado a delitos y tráfico sexual.

In 2019, 58 videos of a missing 15 year old girl being raped and trafficked were found on Pornhub. FIFTY EIGHT VIDEOS.



In 2019, NCMEC received ZERO reports of child sexual abuse material from Pornhub.



Do the math. Shut it down.#Traffickinghub pic.twitter.com/FMSdt2J9JK