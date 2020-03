Pornhub reveló cómo ha aumentado su popularidad con el coronavirus

Pornhub, el sitio de contenido sexual más famoso del mundo, ha hecho noticia por liberar su versión premium a los habitantes de Italia y España, los que están en cuarentena total por el coronavirus.

El sitio publicó en su blog de tráfico, visitas y comportamientos mundiales cómo creció la cantidad de usuarios en todo el mundo: este martes 17 de marzo, tuvo un 11,6 por ciento más que un día promedio.

Las horas de uso del sitio, que recibe 120 millones de usuarios al día, cambiaron debido al aislamiento impuesto de forma global, con un mayor incremento a las tres de la madrugada y al mediodía, horarios inusuales para un día promedio.

We are regularly updating our Coronavirus insights post, for the latest data please visit: https://t.co/yXJ3uqEgUe pic.twitter.com/P0rNGXRDiA