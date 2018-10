Denis Mukwege y Nadia Murad ganaron el Premio Nobel de la Paz 2018

El médico congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad obtuvieron este viernes el Nobel de la Paz 2018 por "sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados", informó este viernes el Comité Nobel Noruego.

El organismo destacó que Mukwege "ha pasado gran parte de su vida adulta ayudando a las víctimas de la violencia sexual en la República Democrática del Congo", y junto a su personal, han tratado a miles de pacientes que han sido víctimas de tales asaltos.

Por su parte, Murad es reconocida como "una testigo que habla de los abusos perpetrados contra ella y otros. Ha demostrado un valor infrecuente al contar sus propios sufrimientos y hablar en nombre de otras víctimas".

Nadia Murad es una de las 3.000 niñas y mujeres yazidíes que fueron víctimas de violación y otros abusos por el ejército de Estado Islámico (EI) en Irak. "Los abusos eran sistemáticos y formaban parte de una estrategia militar. Sirvieron como arma en la lucha contra yazidíes y otras minorías religiosas", explicó el Comité Nobel Noruego.

