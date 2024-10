El Nobel de Química premia el diseño computacional de proteínas y la predicción de su estructura

El Premio Nobel de Química 2024 es para David Baker por el diseño computacional de proteínas y para Demis Hassabis y John M. Jumper por la predicción de la estructura de las mismas, informó este miércoles la Real Academia de las Ciencias Sueca.

El galardón va, en una mitad, a David Baker (EE.UU) por el diseño computacional de proteinas, mientras Demis Hassabis (Reino Unido) y John Jumper (EE.UU) reciben cuarto cada uno por la predicción de la estructura de las proteínas.

La labor de los tres científicos tiene en común que han contribuido a "descifrar el código" de las "increíbles estructuras" de las proteínas, formadas por moléculas de aminoácidos.

Baker, de la Universidad de Washington en Seattle (Estados Unidos), logró en 2003 diseñar una proteína distinta de todas las existentes y creó después en su laboratorio muchas proteínas "espectaculares" gracias a su programa de software Rosetta.

El equipo de Baker ha producido proteínas que se pueden usar como vacunas farmacéuticas, nanomateriales y minúsculos sensores.

Por otro lado, Hassabis y Jumper, ambos investigadores de Google DeepMind en Londres, han usado un modelo de Inteligencia Artificial (IA) para calcular la estructura de todas las proteínas humanas.

