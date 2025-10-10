No fue Trump: María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora María Corina Machado ganó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, la describió como "una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

The 2025 #NobelPeacePrize goes to a brave and committed champion of peace – to a woman who keeps the flame of democracy burning amid a growing darkness.



Peace laureate Maria Corina Machado has shown that the tools of democracy are also the tools of peace. She embodies the hope… pic.twitter.com/k6JlgBP0ee — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el Comité, y agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Democracy is a precondition for lasting peace. However, we live in a world where democracy is in retreat, where more and more authoritarian regimes are challenging norms and resorting to violence.



Maria Corina Machado – awarded the 2025 #NobelPeacePrize – has spent years working… pic.twitter.com/URtYv9uBfV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, señaló Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

As the leader of the democracy movement in Venezuela, this year’s peace laureate Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times.



Ms Machado has been a key, unifying figure in a political opposition that was… pic.twitter.com/quGX4zgrl5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

La galardonada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que, en algún momento, estuvo profundamente dividida: gracias a ella encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.

In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. Despite serious threats against her life she has remained in the country, a choice that has inspired millions of people.



When authoritarians seize power, it is crucial to… pic.twitter.com/GA3C7asz4Y — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Edmundo González: Reconocimiento a la lucha por la democracia

El candidato presidencial ganador de la elección de 2024, Edmundo González, reaccionó señalando que el Nobel a Machado es un reconocimiento a "la lucha de una mujer y de todo un pueblo" por la "libertad y democracia".

"¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya , Venezuela será libre!", escribió González en su cuenta en X.

El mensaje del virtual "presidente electo", exiliado actualmente en Madrid, va acompañado de un video de 15 segundos en el que se lo ve hablando por el celular con una mujer, aparentemente Machado, a quien se escucha decir "estoy en shock" y "no lo puedo creer".

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

Leopoldo López: Premia a "la fuerza de un pueblo decidido al cambio"

"Felicitaciones a Maria Corina Machado por este merecido reconocimiento a tu valentía y lucha incansable por la democracia, la libertad y los DDHH", reaccionó Leopoldo López, ex preso político, hoy exiliado en Estados Unidos.

López afirmó que el galardón "también honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio, que nada ni nadie detendrá hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática".

López lideró la oposición al entonces presidente Hugo Chávez hasta que fue inhabilitado cuando quería concurrir a las elecciones a la Alcaldía de Caracas en 2008. También fue opositor de Nicolás Maduro y encarcelado a partir de 2018 por haber liderado protestas contra el régimen.