No fue Trump: María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora María Corina Machado ganó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, la describió como "una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".
Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el Comité, y agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.
Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, señaló Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.
La galardonada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que, en algún momento, estuvo profundamente dividida: gracias a ella encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.
Edmundo González: Reconocimiento a la lucha por la democracia
El candidato presidencial ganador de la elección de 2024, Edmundo González, reaccionó señalando que el Nobel a Machado es un reconocimiento a "la lucha de una mujer y de todo un pueblo" por la "libertad y democracia".
"¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya , Venezuela será libre!", escribió González en su cuenta en X.
El mensaje del virtual "presidente electo", exiliado actualmente en Madrid, va acompañado de un video de 15 segundos en el que se lo ve hablando por el celular con una mujer, aparentemente Machado, a quien se escucha decir "estoy en shock" y "no lo puedo creer".
Leopoldo López: Premia a "la fuerza de un pueblo decidido al cambio"
"Felicitaciones a Maria Corina Machado por este merecido reconocimiento a tu valentía y lucha incansable por la democracia, la libertad y los DDHH", reaccionó Leopoldo López, ex preso político, hoy exiliado en Estados Unidos.
López afirmó que el galardón "también honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio, que nada ni nadie detendrá hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática".
López lideró la oposición al entonces presidente Hugo Chávez hasta que fue inhabilitado cuando quería concurrir a las elecciones a la Alcaldía de Caracas en 2008. También fue opositor de Nicolás Maduro y encarcelado a partir de 2018 por haber liderado protestas contra el régimen.