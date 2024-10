Nobel de la Paz premia los esfuerzos de organización japonesa por "un mundo libre de armas nucleares"

La organización japonesa Nihon Hidankyo es la ganadora de del Premio Nobel de la Paz 2024 "por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y demostrar a través de testimonios de testigos que las armas nucleares nunca deben volver a utilizarse", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

Al conceder el Nobel de la Paz de este año a esta organización, el comité desea honrar a todos los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 -también conocidos como 'hibakusha'- que, "a pesar del sufrimiento físico y los dolorosos recuerdos, han decidido utilizar su costosa experiencia para cultivar la esperanza y el compromiso por la paz".

"Ellos nos ayudan a describir lo indescriptible, a pensar lo impensable y a comprender de algún modo el incomprensible dolor y sufrimiento causados por las armas nucleares", señaló el comité.

Con motivo de la concesión del Nobel de la Paz de este año, el Comité Noruego desea además reconocer "un hecho alentador" en medio de las tensiones geopolíticas actuales, el de que "ninguna arma nuclear ha sido utilizada en una guerra en casi 80 años".

"Los extraordinarios esfuerzos de Nihon Hidankyo y otros representantes de los 'hibakusha' han contribuido en gran medida al establecimiento del tabú nuclear. Por ello, resulta alarmante que hoy en día este tabú contra el uso de armas nucleares se encuentre bajo presión", añadió el comité.

"Las potencias nucleares están modernizando y mejorando sus arsenales; nuevos países parecen estar preparándose para adquirir armas nucleares; y se amenaza con utilizar armas nucleares en guerras en curso. En este momento de la historia de la humanidad, merece la pena recordar qué son las armas nucleares: las armas más destructivas que el mundo haya visto jamás", enfatizó.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO