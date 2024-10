Ominami: Nobel de Economía 2024 es aire fresco para Chile

En El Primer Café de Cooperativa, Carlos Ominami (Partido Socialista), exministro de Economía, consideró este jueves que el Premio Nobel de Economía 2024 otorgado a los estadounidenses Daron Acemoglu y James A. Robinson, autores de "Por qué fracasan los países", es un "aire fresco" en el debate económico, especialmente en Chile, "donde el pensamiento neoliberal penetró tan profundamente".

El economista y presidente de la Fundación Chile 21 dijo que los galardonados -premiados el lunes junto a su compatriota Simon Johnson- resaltan la importancia de la calidad de las instituciones, que no son algo estático, sino que se construyen a partir de la acción política y social.

"Las instituciones no caen del cielo, no están dadas de una vez y para siempre, no se constituyen a partir de un catálogo; se constituyen a partir de las movilizaciones sociales, a partir de la acción política. Finalmente, las instituciones son los compromisos sociales que se cristalizan en una institución propiamente tal", señaló Ominami.

El ex secretario de Estado destacó, asimismo, la importancia de las observaciones de Acemoglu y Robinson sobre Chile: "Esta idea de que somos una sociedad extremadamente desigual, que la desigualdad es finalmente también una restricción desde el punto de vista del crecimiento, del desarrollo económico. Somos una sociedad de privilegios, una sociedad oligárquica. Ellos utilizan esta expresión y creo que debiera llamar a una reflexión mucho más profunda respecto a lo que estamos haciendo en materia económica", sostuvo.

Según Ominami, "no nos podemos resignar a ser una sociedad tan desigual y una sociedad también básicamente estancada desde el punto de vista económico", con un crecimiento menor al 2%.

"Me parece que hay también aquí lugar, a partir de estas definiciones, a una mirada distinta, más ortodoxa, más abierta finalmente, más inteligente de las formas como crear condiciones para que el país pueda retomar el crecimiento y el desarrollo", concluyó.