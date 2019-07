Identifican el manuscrito cristiano más antiguo del mundo

Científicos de la Universidad de Basilea en Suiza han identificado la carta privada cristiana más antigua conocida de principios del siglo III y nombrada "P.Bas. 2.43".

El documento, que data de los 230 años después de Cristo, ofrece información sobre el mundo de los primeros cristianos del Imperio Romano y es más antigua que todos los testimonios documentales cristianos previamente conocidos del Egipto romano.

El contenido de papiro señala que los cristianos ya se encontraban a principios del siglo III, lejos de las ciudades del interior egipcio, donde asumieron funciones de liderazgo político y en su vida cotidiana no se distinguían de su entorno pagano.

De esta manera, la información cuestiona la idea de que los primeros cristianos en el Imperio Romano son usualmente retratados como pueblos excéntricos y perseguidos.

El papiro, desde hace más de 100 años propiedad de la Universidad de Basilea, incluye una carta mandada de Arriano a su hermano Pablo y "destaca", según el comunicado de la institución, de las otras cartas recibidas del Egipto grecorromano por su fórmula de saludo final: "Rezo para que estés bien, en 'el Señor'", usando una ortografía abreviada al final.

"El uso de esta abreviatura, estamos hablando de un llamado 'nomen sacrum', no deja dudas sobre el sentimiento cristiano del autor", dice Sabine Huebner, profesora de Historia Antigua en la Universidad de Basilea.

"Pablo es un nombre muy raro en ese momento, y podemos deducir que los padres mencionados en la carta ya eran cristianos y que habían dado a a su hijo el nombre del apóstol 200 después de Cristo", explica Huebner.

2000 years ago: A letter in the #papyrus collection of #UniBasel describes day-to-day family matters and provides insights into the world of the first Christians. The letter is older than all previously known Christian documents from Roman Egypt. @snf_ch https://t.co/Yj2TrFHn2c pic.twitter.com/VSBPbFhp2N